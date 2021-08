A luglio, in Svizzera, 1372 domande d’asilo

Nel luglio 2021 sono state presentate in Svizzera 1372 domande d’asilo, 2 in più rispetto al mese precedente (+0,1 %). Rispetto al medesimo mese del 2020, il numero di domande d’asilo è aumentato di 317 unità, situandosi al livello precedente la pandemia.

I principali Paesi di provenienza delle persone che hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera in luglio sono l’Afghanistan con 288 domande (14 più che in giugno), la Turchia (278 domande; +72), l’Eritrea (149; −58), l’Algeria (92; +5) e la Siria (88; −1).

Delle 1372 domande presentate in luglio, 1000 erano domande primarie (maggio 2021: 926 domande primarie). l sei principali Paesi di provenienza delle persone che hanno presentato una domanda primaria erano l’Afghanistan (265, +8), la Turchia (192, +38), l’Algeria (91, +7) il Marocco (48, −7), la Siria (45, +3) e la Somalia (45, +15). Le persone che presentano una domanda d’asilo primaria lo fanno indipendentemente da altre persone che hanno già chiesto protezione. Una domanda secondaria, per contro, interviene successivamente a una domanda d’asilo già registrata (p.es. in caso di nascita, ricongiungimento familiare o domanda d’asilo multipla).

Nel luglio 2021 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha liquidato in prima istanza 1182 domande d’asilo, di cui 243 con una decisione di non entrata in merito (in 179 casi in virtù dell’Accordo di Dublino), 408 con la concessione dell’asilo e 274 con l’ammissione provvisoria. Il numero di casi in giacenza in prima istanza è aumentato di 271 unità rispetto al mese di giugno, attestandosi a 3207.

Sempre in luglio, 197 persone hanno lasciato la Svizzera sotto il controllo delle autorità o sono state rimpatriate o trasferite in uno Stato terzo. La Svizzera ha chiesto ad altri Stati Dublino la presa in carico di 406 richiedenti l’asilo, 107 persone sono state trasferite nello Stato Dublino competente. Dal canto suo la Svizzera ha ricevuto 236 domande di presa in carico da altri Stati Dublino e ha quindi accolto 92 persone.