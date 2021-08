Ultima ondata di caldo poi aria più fresca fino a fine mese

Luca Sergio di MeteoLive Vco inquadra così la fine dell’estate meteorologica: «Ci avviamo verso un finale dell’estate altalenante. Attesa anche la pioggia e aria più fresca dopo l’imminente aumento delle temperature.

Agosto 2021 dovrebbe chiudere come il secondo più siccitoso dell’ultimo decennio, sempre che le previsioni per i prossimi giorni non cambino drasticamente.

L’ultima decade di questo mese si potrebbe racchiudere in tre step:

21-23 agosto

Per questi giorni è atteso un aumento delle temperature, si lasceranno quelle in media per guadagnare diversi gradi in poche ore, è l’ultima ondata di caldo per questa estate 2021 in arrivo dal nord Africa.

A cavallo tra il giorno 23 e 24 potrebbero esserci delle precipitazioni.

24-27 agosto

Dal nord ovest Atlantico arriva aria più fresca, è il secondo step che ci porterà forte vento sulle Alpi e favonio a sud delle Alpi spazzando l’aria calda sub-tropicale.

Calo delle temperature di 6-8°C e un ritorno sui valori medi stagionali.

28-31 agosto

Terzo step, la tendenza a lungo termine vede un innalzamento dell’alta pressione in Europa convogliando aria più fresca da nord est, quest’ultima dovrebbe mantenere le temperature in media e una ventilazione settentrionale con assenza di precipitazioni».

E il 1° settembre inizierà l’autunno meteorologico che non dovrebbe portare ad una vera rottura della stagione estiva 2021.

Quando ci sarà un cambiamento radicale del tempo, saremo ormai nell'autunno meteorologico.