Elezioni, in campo per il voto anche la lista Valentini

Domodossola ha un altro aspirante sindaco. E’ l’ex leghista Carlo Valentini che ha deciso di scende in campo dopo una lunga valutazione della situazione politica in città.

Dopo aver lasciato Lega e consiglio comunale, l'ex presidente del Consiglio comunale di Domodossola correrà alle prossime elezioni come candidato sindaco di una lista civica indipendente.

Una decisione certo maturata dopo la recente scelta fatta nel centrodestra, dove si è deciso di puntare su una candidata leghista. Valentini era uno dei papabili di quel’area ma la decisione di partiti di centrodestra di puntare su Maria Elena Gandolfi - tra l’altro non pienamente condivisa in quell’area politica - ha indotto Valentini a mettersi in gioco con una sua lista.