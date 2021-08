Malumori e contrasti fanno crescere i candidati-sindaco

Si è dunque arricchita di un altro candidato la corsa alla guida di Domodossola. In campo ora ci sono 6 candidati: il sindaco uscente Lucio Pizzi (Lista Civica in area di centrodestra ), Gabriele Ricci (centro sinistra), Giuseppe La Fauci (sinistra), Elena Maria Gandolfi (Lega, Cambiamo con Toti, Fratelli d’Italia), Antonio Ciurleo (Lista Civica) e Carlo Valentini (Lista civica).

Cinque anni fa erano stati 4 i candidati alla poltrona di primo cittadino.

Oggi le candidature sono anche il frutto di spaccature all’interno delle varie aree politiche.

Nel centrosinistra, la parte estrema non ha mai nascosto - a Domodossola, ma non solo - la volontà di distinguersi dal Pd, e anche in passato si era arrivati a liste diverse, come confermano anche le posizioni nazionali che vedono il Pd al governo e i partiti di estrema sinistra all’opposizione.

Ma le divisioni spiccano soprattutto nell’area di centrodestra. Non è mistero che la scelta del candidato antagonista di Pizzi è stata oggetto di lunghe discussioni e di contrasti. Ora lo si capisce anche dalla volontà di Valentini di scendere in campo, volontà nata già nei mesi scorsi quando l’ex presidente del consiglio sbatté la porta per andarsene dal partito di Salvini. Seguito poco dopo da altri tre fedelissimi della Lega: Marco Bossi, Fabio Patelli e Antonella Ferraris.

Segni di malumori evidenti che si confermano in queste ore, dopo la scelta di una parte della Lega di candidare Gandolfi. Alcuni partiti, ed anche qualcuno nella Lega, avrebbero preferito Claudio Rapetti Lombardo. Ma lo scontro interno ha visto privilegiare la decisione della Lega, anche su pressione notevole di esponenti regionali e di leghisti locali che oggi fanno credere di volersi tener fuori dalla politica attiva e che invece fanno pressioni.

Un terremoto il cui apice è stato però lo strappo di Lucio Pizzi che ha voluto andare da solo, staccandosi da quei partiti che lo avevano appoggiato nel voto 5 anni fa e durante la sua vita amministrativa.

Ricordiamo poi che c'è ancora tempo per altri candidati poiché le liste devono essere presentate 30 giorni prima: cioè nei giorni 3 e 4 settembre