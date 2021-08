Al via oggi Aspettando Letteraltura

Al via oggi, mercoledì 25 agosto, Aspettando Letteraltura l'anteprima del Festival Lago Maggiore LetterAltura 2021 in programma dal 19 al 26 settembre. Tanti gli appuntamenti che fino al 15 settembre anticiperanno la rassegna letteraria. La bicicletta e il ciclismo saranno i protagonisti degli appuntamenti iniziali.

Oggi alle ore 18 a Casa Ceretti presentazione del libro 'Quando il giro' del giornalista sportivo Gianluca Trentini. Alle 21 inizia il ciclo di proiezioni cinematografiche – tutte a Casa Ceretti – con 'La bicicletta verde' diretto da Haifaa Al-Mansour.

Sabato 28 agosto il festival prevede una biciclettata con ritrovo alle ore 13.40 presso il Tecnoparco, sede della Provincia del VCO, e partenza alle ore 14 per raggiungere il Teatro di Ornavasso dove alle ore 15 verrà tributato omaggio, tra filmati e interviste, all’ornavassese Elisa Longo Borghini e al suo collega verbanese Filippo Ganna. Il giro proseguirà verso il Santuario della Madonna della Guardia dove si terrà la presentazione, alle ore 16, del volume 'Esercizi spirituali in bicicletta', di Domenico di Lorenzo. Chiuderà il pomeriggio, alle ore 17 al Santuario della Madonna del Boden, l’ex ciclista Gianbattista Baronchelli con la presentazione di Pedalando per il cielo. Fede, vittorie e sconfitte di un campione.

Domenica 29 agosto alle ore 11 a Cavandone, all’interno della ricca programmazione della rassegna 'Il paese dei narratori' organizzata da Lampi sul teatro, un appuntamento speciale con Federica Molteni per narrare di Gino Bartali. Eroe silenzioso. Alle ore 18 ci si trasferirà a Torchiedo: Mila Brollo presenterà la sua Biciterapia. Un viaggio alla ricerca dell’equilibrio. Mercoledì 1 settembre si torna a Casa Ceretti, dove alle ore 18 Enrico Camanni, scrittore, giornalista e alpinista, accompagnerà il pubblico alla scoperta del suo ultimo libro 'La discesa infinita'; alle ore 21 nuovo appuntamento dedicato ai cinefili con la proiezione del film di Wang Xiao-shuai, 'Le biciclette di Pechino', vincitore del Gran premio della giuria alla 57a edizione del Festival di Berlino.