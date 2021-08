Premiati i vincitori del concorso fotografico 'Quattro passi in un click'

Domenica 22 Agosto 2021, a Zornasco, si è svolta la premiazione ufficiale del concorso fotografico “Quattro passi in un click”, promosso dall’Ecomuseo di Malesco e dall'Associazione Zornasco Team, organizzatore della Fiera della montagna, "Zurnask in Aut".

Il concorso, avente come tema i sentieri, gli alpeggi e le montagne del territorio comunale fra Malesco, Zornasco e Finero, è stato presentato, il 20 Giugno scorso, in occasione della Festa Patronale del paese.

La giuria, composta dal fotografo Maurizio Besana, da Raffaele Marini del CAI Vigezzo e da Davide Allesina del Soccorso Alpino Valle Vigezzo, ha decretato imparzialmente i vincitori e ha selezionato 10 fotografie vincitrici.

Le prime tre opere vincitrici sono da attribuirsi a:

Simone di Pietro - Scaredi Andrea Nicola Morabito - Lago di Marmo Elena Novaretti - Straolgio

I premi assegnati ai primi tre vincitori sono stati: un buono da 50€ presso Laura Sport per il primo vincitore, un cesto ricco di prodotti tipici per il secondo e terzo vincitore e per tutti gadget e materiale informativo dell’Ecomuseo e inerenti la fiera “Zurnask in Aut” e un’esperienza con guida.

Sono state, inoltre, selezionate sette altre foto vincitrici che hanno ricevuto una menzione speciale della giuria. Gli scatti meritevoli sono i seguenti (che riportiamo in ordine alfabetico):

Arianna Piffero - Alpe Colpretto Domenico Bottinelli - Cappella del Grup Elisa Polloni - Verso l’Alpe Fela Marco G. Rodolfi - Tra La Cima e la Val Loana Sara Bonazza - Alpe Scaredi Silvana Albertella - Lago di Marmo Sonia Bottinelli - Alpe Fela

I premi assegnati alle menzioni includono gadget e materiale informativo da parte dell’Ecomuseo e inerente la fiera Zurnask in Aut e un’esperienza con guida.

Le esperienze con guide, che saranno anche aperte al pubblico, fino ad esaurimento posti, sono le seguenti:

09 Ottobre 2021 - Esperienza di orienteering - Presso l'Oasi "Pian dei Sali" a Finero, la guida Enrico Zanoletti illustrerà le tecniche di orienteering per imparare ad orientarsi nel bosco, con carta e bussola alla mano. Orari: dalle 14:30 alle 17:30. 02 Ottobre 2021 - Arrampicata con guida - Presso la falesia a Zornasco si potrà provare l'esperienza di arrampicata. L'evento si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 16:00 con una pausa pranzo. 26 Settembre 2021 - Escursione fotografica - Il fotografo Roberto Bianchetti spiegherà le tecniche principali legate alla fotografia attraverso una semplice escursione. Il pranzo è a carico dei partecipanti. Orari: dalle 09:30 alle 16:00.

Sarà possibile iscriversi alle iniziative a partire dal 5 settembre 2021, telefonando al n. 0324/92444 Tutte le foto in gara sono visibili tramite video su Youtube al seguente link: bit.ly/VideoConcorsoFotografico