Il premio ''Repubblica Partigiana'' allo storico Andrea Pozzetta

Sarà conferito allo storico Andrea Pozzetta il Premio “Repubblica Partigiana dell’Ossola”. Lo ha deciso all’unanimità la Commissione tecnica che per il 2021 ha scelto 2021 lo storico Andrea Pozzetta, ‘’per aver contribuito attraverso l’instancabile attività di ricerca a diffondere in Italia e all’estero la conoscenza delle vicende della “Repubblica dell’Ossola”, di Domodossola e del territorio ossolano durante la lotta di liberazione’’.

Scelta già avallata dalla Giunta comunale con una delibera.

Andrea Pozzetta è nato a Domodossola nel 1986, si è laureato in Scienze Politiche e con laurea specialistica in “Storia dell’Europa moderna e contemporanea”, poi dottore di ricerca in Storia sempre all’Università di Pavia. Nonostante la giovane età ha già al suo attivo numerosi studi su temi della Resistenza uno dei quali dedicato alla corrispondenza dei rifugiati ossolani in Svizzera (1944-1945), concentrando poi le sue ricerche sulla figura di Ettore Tibaldi, presidente della Giunta Provvisoria di Governo della “Repubblica dell’Ossola”. Grazie al suo lavoro di ricerca è stato possibile ricostruire la biografia di Ettore Tibaldi.