In tanti al bivacco del Limidario per ricordare Erminio Ferrari

Un'escursione in quota, al Baitin del Pastor, che è ormai una tradizione. Una gita che quest'anno ha anche rappresentato un momento di ricordo di un amico che quel bivacco e quella cima, il Limidario, conosceva bene.

Domenica 22 agosto si è svolto il tredicesimo incontro al Baitin del Pastor-Bivacco Giorgio Ielmoni, alle pendici del Limidario, tra Verbano e Canton Ticino. Un incontro che, quest’anno, ha rappresentato, come si diceva, anche un significativo momento di ricordo di Erminio Ferrari. Tante le persone che hanno raggiunto a piedi il bivacco e alcune sono salite lassù usufruendo del servizio di trasporto in elicottero organizzato per l’occasione.

Oltre agli amici del soccorso alpino hanno presenziato, tra gli altri, i musicisti del Corpo Filarmonico Cannobiese, due associazioni di cui Erminio (scomparso tragicamente lo scorso 14 ottobre sul Monte Zeda) faceva parte e a cui teneva molto.