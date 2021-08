Asl Vco, attivo il servizio di micologia sulla commestibilità dei funghi raccolti

Asl Vco informa che anche quest’anno è a disposizione dei cercatori di funghi il Servizio di Micologia, per la verifica della commestibilità di quanto raccolto, nel periodo dal 25 agosto al 29 ottobre 2021.

Il servizio è rivolto: ai raccoglitori di funghi per verifica commestibilità e varie consulenze gratuite in materia micologica; ai venditori di funghi in possesso di abilitazione alla vendita; ai ristoratori che utilizzano funghi epigei spontanei, i quali devono essere certificati.

Il servizio è aperto al pubblico, con accesso diretto nel rispetto delle normative di prevenzione Covid-19, a Domodossola in Regione Nosere, 11/A presso la sede del Servizio Veterinario nei seguenti giorni e orari: il lunedì e il mercoledì dalle ore 8.45 alle ore 9.30; il venerdì dalle ore 14.15 alle ore 15.15

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare alla Segreteria del dipartimento di Prevenzione ai numeri 0324 491677 e 0324 491683 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Il servizio è attivo anche su altre due sedi nel territorio del VCO, con accesso unicamente su appuntamento telefonico.

Presso il Servizio Veterinario (ambulatorio microchip, piano terra) in via IV Novembre n°294 a Crusinallo di Omegna telefonando al numero 0323 868040 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Presso la sede del Dipartimento di Prevenzione in viale Sant’Anna n°83 a Verbania telefonando ai numeri 0323 541467 oppure 0323 541441 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Il Servizio non è attivo la settimana dal 6 al 10 settembre 2021 su nessuna delle tre sedi.

Asl ricorda che il Servizio è gratuito, quindi si invita la popolazione ad utilizzarlo nel modo più ampio possibile.