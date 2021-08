Referendum eutanasia legale, buona l'adesione nel Vco: raccolte finora 1200 firme

Numeri importanti nel Vco quelli raccolti in questa estate dal Comitato Provinciale per il Referendum Eutanasia Legale. Sono già 1200 infatti i cittadini che hanno firmato nei vari banchetti nelle piazze delle città, l'ultimo venerdì pomeriggio ad Omegna. Tra i firmatari anche il sindaco Paolo Marchioni.

"Un risultato davvero ottimo- le parole di Mattia Nobili, anima del comitato insieme al dottor Attilio Ardizzi, al consigliere comunale di Verbania Robert Gentina, al giovane Liam Boldi ed a Mimma Moscatiello- e che vale per tutto il Piemonte, dove sono state raccolte già 50mila firme. Siamo molto soddisfatti anche per la partecipazione dei giovani: tanti neo maggiorenni che hanno cominciato ad essere protagonisti della vita attiva del Paese. E poi tanti cattolici a firmare: il parlamento su questa tematica è stato immobile per decenni, ora la società civile ha deciso di dire la sua e di sostenere la causa” ha rimarcato Nobili.

"Continueremo a raccogliere firme, anche perché il traguardo del milione di firme- ha sottolineato Filippo Blengino, segretario dei Radicali di Cuneo e coordinatore regionale della campagna referendaria in Pemonte- è vicino. Lo stiamo facendo nonostante il silenzio iniziale dei media e della politica: ora abbiamo visto che il vento è cambiato e che l'attenzione c'è. Sul carro c'è spazio per tutti: sono i benvenuti, perchè l'importante è il fine ed arrivare ad una legge sacrosanta per i diritti civili. Una cosa voglio però dirla: che il Vaticano, che è uno stato straniero, eviti ingerenze e diktat. Partecipino pure preti e cattolici alla discussione, questo è legittimo, ma non si forzi la mano” le parole di Blengino.

"Sta capitando -gli ha fatto eco Igor Boni presidente nazionale di Radicali Italiani e Componente dell'Assemblea Nazionale di Più Europa- quello che successe negli anni '70: una minoranza politica, che era maggioranza nel Paese, chiedeva passi avanti sui diritti civili e su aborto e divorzio. I partiti di oggi non dicono nulla sull'Eutanasia, mentre la cittadinanza è molto più avanti: d'altronde è una fiche da giocare in un momento drammatica, per avere una fine dignitosa ed evitare una morte terribile".

Chiusura con Mimma Moscatiello. "Il successo della campagna nazionale dimostra -così l'esponente di Sinistra Comune- che la gente vuole autodeterminarsi fino all'ultimo secondo: l'eutanasia deve essere una conquista di democrazia".