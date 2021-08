Aspettando LetterAltura, domenica uno spettacolo su Gino Bartali e un incontro sulla biciterapia

Domenica 29 agosto alle ore 11 a Cavandone, all’interno della ricca programmazione della rassegna Il paese dei narratori organizzata da Lampi sul teatro, un appuntamento speciale di Aspettando Letteraltura. Federica Molteni presenta 'Gino Bartali. Eroe silenzioso'.

Lo spettacolo è tratto dal libro 'La corsa giusta' di Antonio Ferrara che ha rivelato la duplice personalità del famoso campione di ciclismo, che salvò centinaia di Ebrei durante la Seconda guerra mondiale, senza farne parola per quasi tutta la sua vita, perché “il bene lo si deve fare ma non lo si deve dire, che se lo dici si sciupa”. Il monologo racconta dunque, in maniera appassionante e approfondita, non solo le vicende del “Ginettaccio” nazionale, campione pubblico ed eroe nascosto, ma l’Italia e gli Italiani al tempo del fascismo, la fatica dello sport e il silenzio delle azioni più coraggiose. (Prenotazioni https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-paese-dei-narratori-2021-cavandone-29a-edizione-165103387677)

Alle ore 18 ci si trasferirà a Torchiedo: Mila Brollo presenterà la sua Biciterapia. Un viaggio alla ricerca dell’equilibrio. L'autrice racconta il suo viaggio di 2000 chilometri in solitaria con bici assistita da Gemona del Friuli a Lampedusa. Gli incontri, le emozione, le scoperte di un’avventura sorprendente per la sua età e la sua condizione fisica. Una Biciterapia. Mila Brollo vive a Gemona del Friuli (Ud). Lavora come tecnico della riabilitazione psichiatrica nell’azienda sanitaria e si occupa di formazione in enti pubblici e privati. Ha il diabete di tipo 2, non è una ciclista abituale, ma è riuscita a compiere questo bel viaggio.

Info e programma https://www.associazioneletteraltura.com/aspettando-letteraltura-2021/