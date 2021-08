Sistemata la palestra di roccia “Luciano Bettineschi”

La Sezione CAI Macugnaga, grazie ad un contributo del CAI Piemonte, presieduto da Bruno Migliorati, ha fatto sistemare la palestra di roccia intitolata a Luciano Bettineschi, “Il Gatto del Rosa”.

La palestra si trova oltre la località Pecetto e presenta una serie di vie attrezzate assai interessanti e coinvolgenti.



Antonio Bovo, presidente del CAI Macugnaga presenta così l’intervento: «La guida alpina Alberto Morandi ha provveduto alla manutenzione straordinaria della palestra sostituendo alcuni spit, sistemando le soste e posando alcune piccole targhette indicanti il nome della via di arrampicata, il relativo grado di difficoltà e altre brevi note tecniche.

È inoltre stata rifatta la segnaletica d’accesso alla palestra che in questi giorni di vacanza ha visto un buon afflusso di rocciatori in azione».