Le previsioni meteo per il fine settimana

Weekend ventoso ma all’insegna del beltempo. "Ci saranno rinforzi di vento nella notte tra sabato e domenica con foehn in valle Ossola – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte. - La circolazione da nord fresca e secca in quota manterrà condizioni di tempo soleggiato, con temperature leggermente inferiori alla norma del periodo".

SABATO 28 AGOSTO 2021

Nuvolosità: cielo nuvoloso o molto nuvoloso fino al primo mattino; copertura in progressiva diminuzione a partire dal settore orientale con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Precipitazioni: nelle ore prima dell'alba, rovesci e temporali sparsi, più probabili sul Piemonte occidentale, di intensità debole o moderata, con possibili picchi localmente forti sul settore sudoccidentale. Fenomeni in attenuazione in mattinata ed esaurimento in serata. Zero termico: in ulteriore calo fino a 2900 m in serata su tutta la regione. Venti: moderati localmente forti da nordovest sulle Alpi; moderata tramontana localmente sostenuta sull'Appennino. Venti deboli da nord, nordest in pianura con rinforzi in bassa valle Ossola per locali condizioni di foehn.

DOMENICA 29 AGOSTO 2021

Nuvolosità: soleggiato con locali annuvolamenti cumuliformi sui rilievi alpini nelle ore centrali della giornata. Precipitazioni: locali piovaschi sull'arco alpino nel pomeriggio. Zero termico: in lieve aumento sui 3100-3200 m. Venti: deboli localmente moderati da nordovest sulle Alpi, deboli da nord sull'Appennino. Calma di vento in pianura, con residue condizioni di foehn nelle ore prima dell'alba in bassa valle Ossola.