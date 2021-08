La Svizzera ama i contanti: cresce il numero delle banconote

La Svizzera continua ad amare il denaro contante. Il 17 agosto scorso è stata lanciata un’iniziativa popolare a favore dell’uso del denaro contante, dal titolo: “Si a una valuta svizzera libera e indipendente, sotto forma di monete o banconote”. L’iniziativa è del Movimento per la libertà svizzera, vicino alle posizioni dell’Unione Democratica di Centro, il principale partito di destra. Presidente del movimento è Richard Koller, ex segretario UDC di Lucerna, cacciato dal partito 4 anni fa per aver lanciato una propria iniziativa popolare anti-immigrazione, simile a quella che avrebbe voluto lanciare l’UDC qualche mese dopo. Inoltre il movimento ha lanciato nel dicembre 2020 un'iniziativa contro l’obbligatorietà del vaccino.

E’ così partita una raccolta firme è partita per la presentazione di un testo di legge da inviare al parlamento per il definitivo quesito referendario popolare..

Un rapporto ufficiale della Confederazione dice che il 45% di tutti i pagamenti in Svizzera viene fatto ancora in contanti. A questo aggiungiamo che l’evasione fiscale rimane un reato amministrativo e non penale.

‘’Nella vicina Confederazione - scrive MilanoFinanza - la somma totale delle banconote in circolazione è cresciuta in media del 7% all’anno, tra il 2008 e il 2016. Le banconote da 1000 franchi sono cresciute dell’8,7 % e quelle da 200 del 12%. Si stima che in media, ogni svizzero detenga circa 10 mila franchi in contanti tra il materasso e le cassette di sicurezza’’.