Marco Giudici re della 48esima edizione della Sgamelàa

E’ andata a Marco Giudici la 48esima edizione della ‘Sgamelàa d’Vigezz’, la tradizionale marcia podistica che si svolge lungo le strade e i sentieri della Valle dei Pittori. Percorso da 17 chilometri, con partenza da Toceno e arrivo al Centro del Fondo di Santa Maria Maggiore. A tagliare per primo il traguardo Marco Giudici, come si diceva, di un soffio davanti a Vasyl Matviychuk, vincitore l’anno scorso. Terza piazza per Thomas Floriani.