Ecco i candidati che correranno nella lista della Lega con Maria Elena Gandolfi FOTO

‘’Il candidato c’era ma lui ha detto no. E si è tirato fuori. Io invece mi candido perché credo nei partiti’’.

Si presenta così Maria Elena Gandolfi, candidata a sindaco del centrodestra a Domodossola. Lo fa criticando - senza nominarlo – Lucio Pizzi, che da tempo ha chiuso le porte ai partiti per andare da solo con la sua squadra.

Maria Elena Gandolfi ha presentato lunedì sera la sua squadra, con il sostegno del ministro del turismo, Massimo Garavaglia, che era in zona per incontrare sindaci e operatori turistici del Mottarone, e che ha fatto poi una puntata a Domodossola per sostenere la neo candidata.

Anche Garavaglia è stato critico. ‘’Da solo dove vai ?– si è chiesto riferendosi alla situazione di Domodossola - . Anche Draghi governa sostenuto dai partiti. Funzione così in famiglia, in una squadra’’. Parla anche di turismo il ministro ricordando che suo padre aveva uno ‘Zigolo’ - una vecchia moto ndr – sulla quale c'era una etichetta di Bognanco. Per rimarcare che occorre far conoscere il Verbano Cusio Ossola se si vuole rilanciarlo turisticamente’’.

Alla presentazione della lista del centrodestra diversi politici e amministratori come i sindaci di Beura (Davide Carigi) e di Crodo (Ermanno Savoia), ma anche il presidente della provincia, Arturo Lincio, nonché i parlamentari Enrico Montani, Mirella Cristina e Alberto Gusmeroli. Con Enrico Montani a sottolineare i due modi diversi di vedere la politica: ‘’Quello dell'uomo solo al comando e quello di chi fa squadra avendo in testa idee per andare lontano’’.

‘’Solo la Lega è riuscita a portare un ministro a Domo – esordisce invece il consigliere regionale Alberto Preioni - . Abbiamo puntato su Pizzi, ma lui ha detto no e noi abbiamo messo in campo una candidata forte in cui crede tutto il centrodestra’’.

Poi, la presentazione della lista.

“Un gruppo di persone dinamiche e motivate – dichiara Gandolfi - che porta in dote alla Città competenze ed esperienze differenti: capo-lista Stefano Cassani, 26 anni, laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali e laureando in Governo e politiche pubbliche. Già dirigente Lega Salvini Premier, coordinatore dei giovani della Lega del Vco; Cristina Bernocchi, 45 anni, mamma, è impiegata presso uno studio di professionisti; Manuele Dallava, 42 anni, militante, si era già candidato alle precedenti consultazioni. Giornalista pubblicista, lavora presso l’Asl, dove aiuta per il disbrigo delle pratiche per le vaccinazioni ed è anche bar tender al Bar Alice. Roberta Drutto, 53 anni, per tanti anni è stata responsabile del personale in prestigiose aziende della zona tra cui Campari, attualmente lavora per la nuova gestione delle Terme di Crodo dove si occupa di pratiche doganali; Veronica Fontana, 42 anni, mamma e impiegata amministrativa; Mattia Frau, 31 anni,dipendente del ministero della Giustizia, coordinatore nazionale di un sindacato di polizia penitenziaria, militante, è stato responsabile dei Giovani ossolani della Lega. Riccardo Galvani, 63 anni, la storia della Lega a Domodossola, ex consigliere comunale e sindaco vicario, stimato professionista; Carlo Lux, 56 anni, non solo brillante architetto ma anche disegnatore, è il creatore di tante ironiche vignette; Orazio Minacci si è occupato di cave per un lungo periodo e si è reinventato a 55 anni con una nuova occupazione; Carol Pelganta, 57 anni, imprenditrice nel settore lapideo; Mauro Mirandoli, 64 anni, professionista nel noleggio a lungo termine, ex assicuratore; Stefano Pelfini 53 anni, architetto, da 20 libero professionista con uno studio in Svizzera e a Villadossola; Massimo Raffetti, 52 anni, guardia giurata, militante Lega, si era già candidato in Consiglio nella tornata elettorale a supporto di Galvani sindaco. Katia Ravezzani, 46 anni, impiegata amministrativa; Simona Righetti, 49 anni, militante Lega, è già stata candidata a Domodossola nelle scorsa tornata. E’ stata anche assessore al bilancio e allo sport al Comune di Crevoladossola per due legislature; Paolo Terruggia, 46 anni, di professione albergatore.