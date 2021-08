Reddito cittadinanza, nel Nord Ovest aumentano le richieste

Sono ancora aumentati i nuclei percettori di reddito o pensione di cittadinanza nelle tre regioni del Nord Ovest. Alla fine di luglio, infatti, sono risultati 102.277, quasi 2.800 in più rispetto alla fine di giugno, quando erano 99.505. Lo ha rilevato l'Inps, precisando che nel mese scorso i nuclei beneficiari della misura assistenziale erano 74.213 in Piemonte (144.553 le persone coinvolte), 26.983 in Liguria (50.490) e 1.081 in Valle d'Aosta (2.026). Nella regione alpina, l'importo medio mensile percepito a luglio dal nucleo è stato di 423,20 euro, a fronte dei 494,15 euro ricevuti in Liguria e i 517,18 euro in Piemonte.

Dai dati dell'Inps, fra l'altro, emerge che nel mese scorso il Nord Ovest ha fatto registrare un nuovo aumento di richieste di reddito o pensione di cittadinanza: in luglio ne sono state contate 6.474 in più rispetto al mese precedente. Così che i nuclei richiedenti nei primi sette mesi di quest'anno sono diventati complessivamente 69.245, dei quali 50.185 in Piemonte, 18.176 in Liguria e 884 in Valle d'Aosta.