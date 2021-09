A Crodo tornano i Presepi sull'acqua

L’ultima edizione risale al 2019, quando i Presepi sull’acqua della Valle Antigorio avevano riscosso un grande successo e avevano accolto visitatori da ogni parte d’Italia: il Comune di Crodo, dopo la pausa forzata a causa del Covid-19, annuncia oggi la volontà di confermare la settima edizione dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022.

''Presepi sull'acqua ci sarà, almeno nelle nostre intenzioni - conferma il Sindaco di Crodo, Ermanno Savoia - dobbiamo assolutamente guardare al futuro con fiducia e speranza e crediamo che questa manifestazione - compatibilmente con la situazione dettata dall'andamento sanitario - può avere le carte in regola per tornare a regalare emozioni. Si tratta di una manifestazione diffusa sul territorio, le installazioni sono all'aperto, fruibili in sicurezza e 24 ore su 24: questi sono elementi importanti che confidiamo potranno permetterci di tornare ad ospitare questo evento così amato da visitatori provenienti da ogni angolo d'Italia".

Saranno come sempre decine i presepi, installazioni artigianali, fra tradizione e sperimentazione, con un comune denominatore: l'acqua. Una ricetta semplice e vincente, che nelle passate sei edizioni ha richiamato un pubblico numerosissimo alla scoperta del territorio che accoglie questi preziosi allestimenti dedicati alla Natività.

Il Comune sta ora lavorando al fianco dei curatori - vera anima della manifestazione, senza i quali Presepi sull’acqua non esisterebbe - per programmare la manifestazione nel pieno rispetto delle normative anti Covid.