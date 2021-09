Un intenso fine settimana di musica quello proposto dal Pub Urban a Cosasca: Deviazioni Spappolate e ‘The flame party’

Sono due gli appuntamenti imperdibili proposti dal Pub Urban Food&Beverage di via Leonardo da Vinci nella zona industriale di Cosasca, si parte venerdì 3 settembre con le ‘Deviazioni Spappolate’, la famosa tribute band di Vasco Rossi: “Questo è il secondo anno con appuntamento fisso con le Deviazioni – ci racconta Uran, il gestore del locale - all’URBAN Food & Beverage. Ormai si è instaurato un rapporto solido e di fiducia con loro, che ci permette di organizzare con largo anticipo concerti dal vivo”.

Sabato 4 settembre invece si terrà il ‘The flame party’, una serata per i giovani nata quattro anni fa a Trontano, organizzata dal gruppo A.i.b in concomitanza con la loro annuale festa campestre che si svolge nell’area feste del Capoluogo.

Purtroppo la pandemia ha portato all’annullamento per due anni consecutivi della festa campestre, ma l'evento The flame party non si è arreso! Sarà ospitato al Bar Urban.

Il tema generale di questo evento è cercare di racchiudere in una sola serata vari tipi musicali come un vero e proprio festival, quest’anno la nostra Line Up propone Dj fizzy in apertura dalle 19 alle 22 (Rap,Hip Hop); La Tribute Band dei famosi AC/DC (rock) con i mitici ‘Riff Raff’: “L’esibizione di questa band è dedicata da parte nostra – scrivono gli organizzatori - in un Memorial che abbiamo chiamato ‘x Dade’, un nostro caro amico scomparso prematuramente questa primavera in seguito ad un incidente in montagna. Ti ricordiamo cosi con il Rock che amavi!”.

A seguire Flavio Gualtieri in arte DJ PHLAVIO, DJ che utilizza solamente Vinili per i suoi Set con basi (Funky, Techno, Rap, Hip Hop ecc..).

Per concluedere un nostro DJ locale Massimo Capelli alias "Hairbrothers", farà un Set di Techno Music.