Posizionati i divieti di sosta per le biciclette in piazza Matteotti. Il divieto di sosta decorrerà dal 13 settembre, per consentire la rimozione delle rastrelliere ed il loro spostamento dietro al terminal autobus.

La rimozione delle biciclette che dovessero rimanere ancora collocate sulle rastrelliere oggetto di spostamento, nonostante i divieti, sarà effettuata il 14 settembre, dalle ore 09.00.