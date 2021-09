L'appello degli artigiani: "Avanti con l'obbligo vaccinale: solo così si salvano scuole e aziende"

Non si placa il dibattito all'interno del mondo dell'artigianato (e delle piccole e medie imprese in generale) per quanto riguarda il tema vaccinale. Se nelle settimane di Ferragosto infatti la discussione su Green pass e mense aziendali ha coinvolto soprattutto le grandi realtà e i sindacati, il problema non è estraneo anche alle aziende più piccole.