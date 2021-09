“Lavoriamo affinché gli studenti possano riprendere le lezioni in aule funzionali e sicure”

“Lo stizzito comunicato stampa del Gruppo Consiliare Pd di Verbania appare come un tipico fallo di reazione dal momento che siamo impegnati ormai da diverse settimane a segnalare le innumerevoli situazioni di degrado esistenti in Città.

Proprio perché segnaliamo puntualmente ciò che non funziona a Verbania, non ci facciamo certo cogliere impreparati laddove - in Provincia- siamo chiamati ad esercitare responsabilità dirette.

Ecco dunque che le critiche del PD sono del tutto pretestuose: siamo infatti impegnati da tempo a lavorare affinchè i nostri studenti delle scuole superiori di Verbania, Domodossola e Omegna , il 13 settembre possano riprendere le lezioni in presenza in aule funzionali e sicure, dando così una risposta anche alle tante nuove iscrizioni pervenute nel

marzo scorso all’Istituto Cobianchi e al Liceo Spezia di Domodossola.



Così come la pulizia delle aree esterne adiacenti gli edifici scolastici che gli uffici provinciali hanno da tempo programmata per la prossima settimana a ridosso dell’inizio dell’anno scolastico. Alle polemiche preferiamo rispondere con i fatti, lasciando ad altri l’arte dell’annuncio che spesso e volentieri si traduce in imbarazzanti flop, frutto di politiche improvvisate e non condivise.

Per questi motivi a differenza di chi oggi amministra Verbania, noi preferiamo “l’arte del fare in silenzio” e solo a lavori conclusi, in un quadro di certezza, ne diamo comunicazione.

Dunque invitiamo il Pd a stare sereno e ad avere ancora un po' di pazienza: a breve avra' contezza di quanto stiamo facendo e, nell'attesa, potra' dedicare il proprio tempo ad occuparsi utilmente del degrado di tante parti della nostra citta', dai centri storici alle frazioni abbandonate a se' stesse e delle quali ci si ricorda solo in

prossimità delle elezioni”.



I consiglieri provinciali e comunali

Giandomenico Albertella Damiano Colombo