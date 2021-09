“Buon lavoro ai candidati che raccolgono nomi per le liste delle amministrative”

Raccogliere nomi e firme per presentare, tra poche ore, le liste in corsa alle elezioni amministrative di ottobre è certamente una prova di democrazia. Uncem fa gli auguri a tutti i candidati e a quanti stanno lavorando intensamente in questi gironi per unire donne e uomini nelle liste, nonché, dove è necessario, raccogliere le firme per presentare le compagini che si confronteranno nelle urne di ottobre.

E così parte, o meglio prosegue, la campagna elettorale. Che siamo certi, come Uncem tutta, possa essere una grande e positiva occasione di dialogo, confronto, analisi, racconto, approfondimento, attorno ai territori e al futuro dei nostri Enti locali. Guardando ai valori alti della Politica, "forma più alta di carità", alla bellezza dell'impegno e del "mettersi in gioco", o meglio, a disposizione della comunità intera. Anche questi giorni siano occasione di dialogo ed elaborazione, a vantaggio dei "paesi che fanno il Paese".