L’estate 2021 chiude in media pur presentando vistose anomalie

Da sempre le condizioni del tempo e le previsioni restano al centro di molte discussioni, dibattiti o anche solo di qualche pouparler.

Ma l’estate 2021 che meteorologicamente si è conclusa lo scorso 31 agosto, com’è stata?



La disamina la propone Luca Sergio di MeteoLive Vco: «L’estate che si è appena conclusa chiude restando nella media anche se con grandi anomalie. Questi i rilevamenti fatti a Gravellona Toce:



Temperatura:



Abbiamo registrato una temperatura media di +22.16°C il che significa che la stagione appena conclusa è la terza estate più fresca dal 2013, dopo la 2014, la più fresca di tutte, la 2020, e a pari merito con la 2016.



Il mese più caldo è stato giugno con una temperatura media di +22.3°C, luglio +22.2°C e agosto +22.0°C, valori simili che caratterizzano l’estate 2021 anche nelle temperature minime e massime.



La temperatura massima registrata questa estate è stata di +34.2°C, registrata il 13 giugno; è la quarta più alta dal 2013.



Pioggia:



L’estate 2021 chiude in media (2013-2021) con le precipitazioni confermando la tendenza all’aumento delle piogge estive, tendenza che vale anche per le temperature.



L’estate 2021 è stata però caratterizzata da grandi estremi: il poco piovoso giugno ha lasciato spazio al piovosissimo luglio con oltre 300 mm in quasi tutto il territorio del Vco».