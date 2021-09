Intervento degli uomini del Soccorso Alpino al Passo del Vannino, in Valle Formazza. Gli uomini del soccorso hanno raggiunto l'alpeggio per un escursionista con un trauma a un arto inferiore. Sul posto è stata inviata l'eliambulanza che ha recuperato l'infortunato e lo ha ricoverato in ospedale.