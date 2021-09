Morti bianche in Piemonte: nessuno fortunatamente nel Vco

Morti bianche: la provincia di Verbania “isola felice”. Ma è un anno nero per il Piemonte che ha fatto sin qui registrare 25 decessi sul lavoro. Sono i dati che Dors, il Centro regionale di documentazione per la promozione della salute, ha diffuso di recente e che hanno suscitato preoccupazione.

La maglia nera del 2021 va a Cuneo con 9 persone morte in ambito lavorativo, seguono Torino con 7, Alessandria con 5, Asti e Vercelli con 2 a testa. E il Vco, come anticipato, resta invece a quota zero insieme ai “cugini” novaresi e a Biella. Una bella notizia per il Verbano Cusio Ossola che, si spera, verrà confermata anche alla fine dell’anno.

Nel suo studio Dors conferma che “ormai il Piemonte procede col triste ritmo di 3,5 morti al mese sul lavoro. Lo scorso anno le vittime furono 32, ma nei due mesi del lockdown totale quasi non si lavorò”. Ora la media è in aumento. Il settore più colpito è quello dell’agricoltura, che dall’inizio del 2021 in Piemonte ha pianto 8 lavoratori. Poi gli operai (7 decessi), gli artigiani (4) e i muratori (3). Le cause di morte sono più variegate, a dimostrazione di come sui luoghi di lavoro siano ovunque: la variazione di marcia (sei casi) è il caso tipico dei trattori, poi ci sono quattro vittime precipitate, tre urtate da mezzi, quattro uccise da esalazioni, tre travolti da pesi caduti dall’alto.