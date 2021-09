Domenica 12 settembre tutti i treni tra Briga e Domodossola saranno soppressi. Si svolgerà l'esercitazione di soccorso "Sempione" per verificare i processi di dispiegamento ed evacuazione in caso di emergenza. L'evento simulato si svolge nella galleria del Sempione e nei due portali del tunnel in Svizzera e in Italia. Pertanto la linea Briga-Iselle rimarrà chiusa al transito dei treni. Saranno cancellati i convogli dalle 9.30 alle 15.00. Sono in funzione autobus sostitutivi.