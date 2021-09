Corsa in montagna, assegnati a Villadossola i titoli regionali

Sono stati assegnati a Villadossola i titoli regionali giovanili di staffetta della corsa in montagna. La competizione si è svolta alla Collinetta dello Sport sabato scorso.

Nella categoria allievi titolo per la Podistica Valle Varaita con Giacomo Barile e Luca Inaudi; i due cuneesi hanno staccato di un minuto la GSD Genzianella di Alessandro Rollone e Tino Tognaletta. Terza piazza per Atletica Susa con Gilberto Ferrando e Massimo Guglielmo. Al femminile il titolo regionale va all’Atletica Alessandria con Serena Benazzo e Sara Perotti; sul podio anche la Podistica Valle Varaita con Matilde Bagnus e Alice Balangero e GSD Genzianella con Elena Carozza e Letizia Guenza.



Nella categoria cadetti è stato il Cusiocup ad aggiudicarsi il titolo nella prova maschile con Simone Abbatecola e Pietro Ruga. Secondo posto per Gravellona VCO con Christian Piana e Leonardo Scaglia, al terzo posto la Podistica Valle Varaita con Stefano Bagnus e Sebastiano Margaria. Il titolo regionale femminile è per l’Us Sanfront Atletica con Cristina Boaglio e Agnese Mairone.



La categoria ragazzi ha visto il successo, nella prova maschile, della Podistica Valle Varaita con Tommaso Avalle e Matteo Bagnus. Alle loro spalle la Cusiocup con Lorenzo Mossetti e Emil Paolo Poletti e il Genzianella con Luca e Matteo Rollone. Nella prova femminile successo per la Cusiocup con Carlotta Grassi e Crystal Medina davanti all’Atletica Susa di Elizabeth Pia e Alice Roccia e all’ASD Caddese Monique Girod con Giada Guzzon e Giorgia Pifferi.