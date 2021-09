Appello dei sindacati piemontesi: “Chi non si è ancora vaccinato lo faccia”,

Un appello dei sindacati per convincere i piemontesi che non l'hanno ancora fatto a vaccinarsi.

“Cgil Cisl Uil -scrivono i sindacati confederali- hanno sempre sostenuto la campagna vaccinale contro il Covid-19. Oggi la maggioranza dei cittadini, delle lavoratrici e dei lavoratori ha scelto di vaccinarsi. Vaccinarsi è fondamentale per tutelare la propria salute ed è un atto di responsabilità collettiva, soprattutto nei confronti dei più fragili. È lo strumento migliore per sconfiggere il virus e uscire dalla crisi sanitaria ed economica. Proteggersi dal Covid-19 e battere la pandemia è fondamentale per far ripartire il Paese. Per questo -concludono- Cgil Cisl Uil Torino e Piemonte invitano lavoratrici, lavoratori, pensionate, pensionati e tutta la popolazione non ancora vaccinata a farlo al più presto”.