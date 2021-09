Torna la 5ª edizione della camminata sui sentieri dei partigiani

I Comitati provinciali ANPI di: Vco, Novara, Vercelli, e Biella, in collaborazione con l'Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia organizzano un’escursione al Colle Baranca, Villa Aprilia, suggestiva località montana, zona libera della Valsesia nel ‘44 e teatro di importanti vicende storiche.

L’ANPI Varallo Alta Val Sesia scrive: “Il Colle Baranca era zona strategica di passaggio. Nel 1858 vi transitavano i principi di Savoia, nel 1859 reparti dell’esercito piemontese impegnati nella seconda guerra d’indipendenza. Nell’autunno del 1943 passarono di qui, diretti verso la Svizzera, soldati alleati e famiglie di origine ebrea, con la guida di antifascisti valsesiani.

Dal gennaio del 1944 il Baranca diventa fondamentale per i partigiani e l’attività della Resistenza.

All’alpe Selle e nelle villette Musy e Lancia si installano squadre di partigiani provenienti dalla Valsesia, dal Cusio, dalle città della pianura, reduci dai primi combattimenti contro i nazifascisti nella media Valsesia.

Dal Baranca i partigiani partono per effettuare audaci attacchi, tra cui l’assalto al presidio fascista di Pontegrande.

Nell’aprile del 1944 i fascisti occupano e devastano Fobello, poi attaccano la base partigiana al Baranca: bombardate e distrutte delle baite e Villa Aprilia e ucciso un partigiano, le squadre partigiane si disperdono sulle montagne, ma dopo pochi giorni ritornano al Baranca.

Rimarrà sempre, per tutto il periodo della Resistenza, un prezioso rifugio soprattutto per i partigiani della brigata “Musati”, l’eroico comandante caduto a Varallo, comandata dal “Pedar” Pietro Rastelli”.

Domenica 19 settembre saliranno al Passo Baranca anche alcuni degli storici dell'ANPI che ci aiuteranno a rivivere i momenti della Resistenza e ricordare la zona libera della Valsesia.

Due i punti di ritrovo e salita: dalla Valle Anzasca, ritrovo a Bannio alle ore 8.30 e stesso orario per il ritrovo dalla Val Sesia fissato a Fobello.

Durante la manifestazione si osserveranno le regole dettate dei decreti in vigore per l'emergenza sanitaria.

Info: 328 888 29 59.