Viabilità, un problema mai risolto in città

Resta problematico il problema viabilità a Villadossola. Carenze che negli ultimi decenni non hanno mai trovato soluzione concrete, neppure in tema di riorganizzazione della circolazione cittadina che presenta diverse criticità. Appesantite della ridotta presenza degli agenti sulle strade comunali, ancor più palese negli scorsi mesi estivi. Servirebbe un disegno complessivo sulla circolazione e di conseguenza interventi per risolvere nodi palesi: dal Villaggio al Peep, dalla zona Oltre Ovesca al Centro.

Ma al di là di qualche estemporanea 'trovata' limitata alle strade della periferia non si notano interventi risolutivi.

Ci sono zone cittadine dove da decenni alcuni residenti chiedono modifiche, come un senso unico per limitare i pericoli (vedi Via Medaglie d ‘Oro). C’è la parte alta di Corso Italia dove non si è mai pensato di trovare soluzioni per rimediare ai quotidiani parcheggi selvaggi. Alcune vie sono metà a doppio senso di circolazione e metà a senso unicoo. O piste ciclo-pedonabili aperte alle auto.

Qui e là interventi estemporanei come l’anacronistica barriere a centro strada all’altezza di via Rigoletto - non certo l’incrocio più pericolo della città - che crea problemi ai grossi mezzi, tra cui lo scuolabus e chi in zona ha un’attività di soccorso stradale.