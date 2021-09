Un parcheggio in centro dedicato ai frontalieri. La proposta di Gabriele Ricci

Gabriele Ricci, 28 anni, una laurea in giurisprudenza ed ora imprenditore di professione.

Tra i vari argomenti trattati dal candidato di centro sinistra anche quello dei parcheggi.

“La situazione parcheggi a Domodossola è disastrosa. Non so se vi è capitato di cercare di trovare un posteggio in centro ma è un vero incubo, soprattutto per la sosta libera occorre girare decine di minuti alla ricerca di un posto da occupare, con il relativo carico di stress e inquinamento”. Un problema complesso che Ricci propone di affrontare partendo dai parcheggi dei frontalieri. “Bisogna partire affrontando e risolvendo un problema atavico, ovvero l’occupazione dei posteggi del centro da parte dei frontalieri, che lasciano la macchina in sosta per tutta la giornata. A loro va dedicato uno specifico parcheggio, attiguo alla stazione. Nella nostra pianificazione sarebbe il Metropark, il parcheggio di fianco alle vecchie Poste della stazione. Qui verrebbe creata un’area parcheggio rinnovata, a due piani, uno con ingresso come ora, l’altro con l’ingresso dalla via Vittorio Veneto. Condensando qui i frontalieri, che ovviamente dovrebbero essere attratti dalla convenienza della sosta, si libererebbero decine di stalli nelle vicine vie centrali”.

Ma Ricci e il centro sinistra contestano anche all'attuale amministrazione “di aver voluto eliminare diversi parcheggi a favore dell’estetica del centro. Una scelta particolare, perché o si ha il coraggio di procedere ad un serio ampliamento dell’area pedonale, oppure rendere le vie centrali solo di transito veicolare rimane un’incompiuta poco comprensibile”. Anche i diversi cantieri non hanno aiutato.

“Girare per Domodossola in questi mesi ha messo a dura prova i nervi dei nostri cittadini. Di certo non si può criticare l’apertura di diversi cantieri, io stesso ne ho in mente tanti altri, magari in zone più periferiche e dimenticate dalla giunta attuale, tuttavia una migliore programmazione dei lavori avrebbe fatto comodo”. Veniamo ad un altro capitolo del suo programma, i parcheggi blu.



“La convenzione con la ditta di gestione è appena stata firmata, tuttavia siamo totalmente contrari all’attuale disposizione e quindi ci impegneremo quanto prima per rivederla”. Partendo dalla sosta a pagamento all’ospedale? “Ritengo che la categoria veramente penalizzata sia quella del personale sanitario, che per coprire alcuni turni si trova costretta a parcheggiare in via Cassino o sulla tangenziale. Per loro abbiamo pensato ad un convenzionamento con l’ASL, che possa sgravarli di un costo assolutamente ingiusto”.

Non solo parcheggi 'blu' e aree di sosta per frontalieri e sanitari, ma una vera e propria rivoluzione ed innovazione tecnologica. “Abbiamo due proposte da questo punto di vista: la prima riguarda una app (sperimentata, per prima in Italia, a Verona) che in tempo reale è in grado di individuare ed indicare all’automobilista il parcheggio libero più vicino, evitando giri a vuoto, con il relativo spreco di carburante e il correlato inquinamento; la seconda riguarda l’introduzione dei semafori intelligenti che, percependo l’occupazione dell’incrocio, regolano il traffico senza obbligare gli autisti a soste inutili e sproporzionate e, viceversa, dando la priorità dell’attraversamento ai pedoni”.