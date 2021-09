Alta formazione per "creare" gli chef e i professionisti del mondo Ho.Re.Ca. di domani: lunedì l’open day online dell’Istituto De Filippi di Varese

L’Istituto De Filippi, punto di riferimento nel panorama della formazione del settore Ho.Re.Ca., presenterà, nel corso dell’Open day online di lunedì 13 settembre, i suoi Mastery in “la Grande Cucina Italiana” e “la Grande Ospitalità Italiana”.

COME ISCRIVERSI ALL’OPEN DAY

Durante l’open day online sarà possibile interagire con i docenti e i coordinatori dei corsi di Alta Formazione, verranno illustrati i programmi in modo dettagliato e gli argomenti trattati attraverso le interviste a tutti gli specialisti coinvolti. Tutti i partecipanti avranno la possibilità di porre domande in merito al programma e alle metodologie didattiche. Sarà presentato inoltre l’elenco delle strutture partner dove si svolgeranno gli stage curriculari.

L’Open Day online avrà inizio alle ore 18 di lunedì 13 settembre e sarà possibile prenotarsi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-istituto-de-filippi-open-day-online-165745636661?aff=ebdsoporgprofile

STAGE NEI LUOGHI TOP DEL SETTORE

Dieci mesi di alta formazione che si svilupperanno da ottobre, tra attività di laboratorio, aula e stage nelle più importanti strutture ricettive e i migliori ristoranti in Italia e nel mondo. I Mastery in permetteranno ai partecipanti di avviare la propria carriera partendo dalle più̀ importanti cucine della ristorazione enogastronomica, studiando e lavorando con i migliori professionisti che portano l’eccellenza italiana nel mondo ed acquisendo le competenze fondamentali per diventare dei professionisti affermati.

L’Istituto De Filippi ha sempre inteso la formazione un fattore determinante per far emergere i talenti delle persone, per questo i Percorsi di Alta Specializzazione includono attività di coaching per l’uso efficiente dell’intelligenza emotiva, moduli di tecniche di negoziazione, teatro, neuromarketing e personal branding per formare le soft skills dei futuri professionisti e manager del settore alberghiero.

ALTA FORMAZIONE CON GRANDI PROFESSIONISTI

Il Mastery in “la Grande Ospitalità Italiana” sarà coordinato da Carlo Pierato, che vanta 30 anni di esperienza nelle più importanti realtà della ristorazione enogastronomica e dell’hotellerie in Italia e in Europa; nel 2014 è stato "Miglior Maître dell’anno" secondo la guida L’Espresso e nel 2015 il Gambero Rosso lo premia per il Miglior servizio in sala d’albergo, oggi è Food & Beverage Manager presso il Grand Hotel Villa Serbelloni di Bellagio,.

Questo corso vedrà anche la presenza del Personal Wine Coach Ivano Antonini, eletto da AIS nel 2008 «Miglior Sommelier italiano» e docente formatore accanto ai più grandi esperti di sommellerie. Nel programma sono inclusi il 1°, 2° e 3° livello AIS e un modulo introduttivo dell’AIBES, con relativa certificazione riconosciuta. Inoltre sono previste 64 ore di inglese, lezioni in aula e conversazione.

Il Mastery in “la Grande Cucina Italiana” sarà guidato Antonio Ghilardi e Marcello Leoni. Ghilardi, quarant’anni di esperienza nel mondo della cucina si è formato con Gualtiero Marchesi nella brigata storica di via Bonvesin de la Riva. Tra le sue più importanti esperienze professionali, Le Cirque di New York di Sirio Maccioni e il ristorante Lucas Carton di Alain Senderens a Parigi. Oggi è un affermato imprenditore, consulente, formatore e divulgatore dell’Alta Cucina Italiana nel mondo.

Marcello Leoni, che a soli 30 anni ha conquistato la sua prima stella Michelin, si è formato nella fucina di talenti del ristorante Il Trigabolo, a fianco di Barbieri, Corelli e Silighini. Cresciuto in diversi ristoranti stellati come Villa Mozart e Casa Vissani, è diventato ambasciatore della cucina italiana in Giappone. Oggi è consulente per le più importanti realtà della ristorazione in Italia.

ALL’ISTITUTO DE FILIPPI FORMAZIONE ACCESSIBILE A TUTTI

Nel rispetto dei valori fondanti dell’Istituto De Filippi, che vertono sul modello della formazione d'eccellenza basata sul saper essere, i Mastery in saranno sostenuti da Borse di Studio, prestiti d'onore e finanziamenti per una formazione accessibile a tutti e non elitaria. Le Borse di Studio verranno erogate attraverso bandi di gara che determinano i requisiti di partecipazione secondo due modelli: "Adotta un talento" e "Dai valore al futuro". Nel corso dell’Open day online sarà possibile avere tutte le informazioni su come ottenere una Borse di Studio e sulle altre forme di finanziamento previste.

Per maggiori informazioni sull'Istituto De Filippi si può consultare il sito web: https://www.istitutodefilippi.com/