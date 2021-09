''Via Medaglie d'oro a senso unico? Non è la soluzione giusta''

‘’Anche il comitato di quartiere è contrario alla realizzazione del senso unico in via Medaglia d’Oro’’. Chi parla è l’assessore ai lavori pubblici Massimo Gervasoni, dopo che avevamo ripreso l’opinione di chi chiedeva un senso unico per la via che unisce via Toce alla parte alta della zona sud della città.

E il consiglio di quartiere lo conferma. Dice il presidente del Comitato, Maurizio Perna: ‘’E’ vero, non crediamo sia vada bene un senso unico in quella via. E’ una strada troppo importante per il quartiere sud. Che ha due strade di collegamento: via Medaglia d’Oro e via Beltrami, che regolano tutta la viabilità in quest’area che conta 2 mila residenti. Non possiamo permetterci un’altra via a senso unico. Anche perché questo significherebbe entrare tutti da via Baccaglio che è molto stretta e non sopporterebbe il traffico’’.

I problemi, secondo Perna, sorogno soprattutto la sera, quando ci sono più auto in sosta all’altezza dell’incrocio tra via Toce e via Medaglia d’Oro. Un problema causato da chi lascia l’auto in divieto di sosta per recarsi al bar. ‘’Sarebbe auspicabile una maggior presenza di vigili nel quartiere, garantendo più controlli in determinati momenti’’ dice Perna.

Il presidente sostiene, e lo pensano in molti, che la soluzione risolutiva poteva essere la prosecuzione della tangenziale Floreanini, da via Cardezza sino al centro del quartiere. ‘’Il tratto ulteriore della tangenziale avrebbe risolto molti problemi per chi dal quartiere si sposa o arriva da fuori città’’.