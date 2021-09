Camera di commercio, un seminario dedicato a Dubai ed Emirati Arabi Uniti

Martedì 14 settembre si terrà un webinar dedicato a Dubai e agli Emirati Arabi Uniti, mercato di grande interesse per le aziende italiane in qualità di “ponte” verso Medio Oriente, Asia e Africa.

L'appuntamento è organizzato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in collaborazione con l'Azienda Speciale E.V.A.E.T. e con il supporto della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti e dello Studio Ballarè Sponghini Associati.

Ad aprire i lavori del seminario, che si terrà online dalle ore 10.30 alle 12.30, sarà Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. Seguirà l'intervento di Mauro Marzocchi, segretario generale della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, il quale illustrerà le caratteristiche del mercato e le opportunità di business per le imprese del territorio.

Verranno inoltre presentati il sistema societario, fiscale, giuridico e contrattuale del Paese grazie agli interventi di Andrea Ballarè, dell'omonimo studio associato, e di Anna Garbagni di Fabrique Avvocati Associati, entrambi rappresentanti della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti.

All’incontro interverranno anche Ugo e Luca Pettinaroli, rispettivamente CEO e coordinatore commerciale dell'impresa Fratelli Pettinaroli S.p.A. di San Maurizio d'Opaglio (NO), i quali presenteranno la propria esperienza d'affari con il mercato degli Emirati Arabi Uniti. Ampio spazio verrà lasciato al dibattito e alle richieste di approfondimento dei partecipanti.

«Il seminario nasce dall’intento di supportare l'apertura internazionale delle imprese del territorio, caratterizzate da una naturale propensione all'export» dichiara il Presidente della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte Fabio Ravanelli. «Alcune imprese, infatti, pur avendo le potenzialità per operare sui mercati esteri faticano a sviluppare relazioni commerciali stabili o intercettare le opportunità dei mercati emergenti, anche per la loro struttura dimensionale più contenuta. Il webinar si inserisce tra le iniziative del progetto SEI – Sostegno all’Export dell'Italia, iniziativa del sistema camerale pensata proprio per aiutare le imprese ad avviare o rafforzare la propria presenza all’estero».

La partecipazione al seminario è gratuita: per iscriversi è necessario compilare il modulo online disponibile, unitamente al programma, dal sito www.evaet.novara.it . Il link per la partecipazione verrà inviato agli iscritti entro la mattina stessa dell'evento. Per ulteriori informazioni è possibile contattare E.V.A.E.T. telefonando al numero 0161.598242.