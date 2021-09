Ultimi giorni di estate settembrina poi dal giorno 14 crollo delle temperature

Luca Sergio di MeteoLive Vco segnala che l’estate settembrina volge al termine: "Le temperature medie inizieranno il declino estivo verso l’autunno. Ancora qualche giorno con temperature sopra la media, poi un nuovo affondo nord atlantico favorirà la risalita di aria dal nord Africa, avremo quindi un ulteriore aumento delle temperature con clima estivo.

L’assenza di precipitazioni caratterizzeranno ancora le giornate, non piove discretamente da oltre 30 giorni. Il Lago Maggiore, dopo un mese in costante calo, si è stabilizzato a 30 cm dal 1° livello di magra.

Per i prossimi giorni i modelli previsionali sarebbero propensi a segnalare la fine di questa ondata di caldo.

Dal martedì 14, si assisterebbe ad un crollo delle temperature con precipitazioni.

Tendenzialmente le temperature medie inizieranno il declino estivo verso l’autunno.

Negli ultimi anni settembre è divenuto un mese più caldo e poco piovoso, mediamente il terzo meno piovoso dell’anno dopo gennaio e febbraio.

Gli altri due mesi autunnali, ottobre e novembre, restano particolarmente piovosi e alluvionali come l’ottobre 2019 e il 2020, rispettivamente con 567 e 615 mm a Gravellona Toce, o come il novembre 2014 con 728 mm e il novembre 2019 con 619 mm, sempre a Gravellona Toce".