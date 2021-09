Il 26 settembre ‘Ruote nella Storia’: tour storico delle Valli dell'Ossola

L'Automobile Club Verbano Cusio Ossola organizza per il 26 settembre la manifestazione Ruote nella Storia, con l'intento di radunare collezionisti ed appassionati di veicoli storici e nel contempo far conoscere le bellezze artistiche e paesaggistiche del territorio della provincia.

Dopo il 1° tour storico delle Valli dell'Ossola che si è svolto con grande successo nel 2019, questo secondo tour va alla scoperta della Val Formazza, con raduno, esposizione delle auto e partenza dalla medievale Piazza Mercato di Domodossola, considerato il salotto buono della città. Il tour prosegue lungo la Val Formazza con una prima tappa per un aperitivo nelle vicinanze di Crodo, su un breve tratto del percorso dello storico "Rally delle Valli Ossolane" per giungere alla Cascata del Toce, il salto più alto d'Europa e pranzare neH'omonimo e prestigioso ristorante.

Dopo il pranzo si andrà a visitare gli storici insediamenti abitativi walser nelle località di Canza e Grovella e l'incontro con II sindaco ed il responsabile della Pro- loco di Formazza che racconteranno ai partecipanti la storia di questo insediamento walser in Val Formazza.

La giornata è dedicata al ricordo dello storico presidente dell'AC VCO il professor Donato Cataldo e si avvale della collaborazione dell'associazione "Corriamo per un sorriso nel cuore.





Programma

ore 9,00 – 9,30 Registrazione e iscrizione presso gazebo ACI Storico in Piazza Mercato a Domodossola

ore 9,30 -11,00 Esposizione Auto in Piazza Mercato

ore 11,15 partenza per la Val Formazza

ore 12,30 aperitivo presso l'Hotel Edelweiss di Mozzio

ore 13,45 inizio pranzo presso l'albergo Cascata del Toce

ore 15,30 visita insediamenti walser e incontro con le istituzioni locali

Ore 17,00 fine della manifestazione e rientro libero per tutti.

Modalità di partecipazione

I partecipanti dovranno inviare la scheda di iscrizione entro il 23 settembre 2021, presso la segreteria dell'Automobile Club Verbano Cusio Ossola all'Indirizzo automobileclub@vco.aci.it unitamente alla copia del bonifico per le seguenti quote:

Iscrizione autovettura per i non Soci ACI : € 25,00

Iscrizione autovettura per i Soci ACI : € 18,00 ( è valido come Socio ACI anche l'eventuale accompagnatore)

Pranzo Ristorante Cascata del Toce: gratuito ai conducenti delle autovetture e € 15,00 per ogni accompagnatore. I partecipanti devono essere muniti di green -pass.

Tessera ACI Storico: € 20,00 scontata anziché € 35,00

II bonifico comprensivo di tutte le quote va effettuato a favore dell'AC VCO con la causale "Iscrizione Ruote nella Storia 2021" sul seguente IBAN: IT06V0623045362000035945172.

E' possibile consegnare la scheda d'iscrizione con le quote direttamente presso la segreteria dell'AC VCO in Regione Nosere 4 a Domodossola. Le iscrizioni effettuate dopo il 23 settembre saranno subordinate all'accettazione dell'AC VCO per ovvi motivi organizzativi.

Per informazioni e chiarimenti contattare l'AC VCO al numero 0324 242008. La scheda d'iscrizione è scaricabile dal sito dell'AC VCO www.vco.aci.it nella sezione Notizie ed eventi.

La manifestazione avverrà nel rispetto delle misure previste dai vari protocolli Covid-19.

Premi

Ai partecipanti alla manifestazione, durante il pranzo verranno consegnati dal Presidente AC VCO e altre autorità premi, riconoscimenti per la partecipazione e gadget offerti dagli organizzatori.