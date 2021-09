Aveva intestate 75 auto e percepiva il reddito di cittadinanza, denunciata

Nel corso delle indagini per falso e truffa, condotte dal Corpo di Polizia Locale della Città di Domodossola a carico di una donna responsabile di essersi fittiziamente intestati ben 75 veicoli è emerso che la stessa percepiva anche illecitamente il “reddito di cittadinanza”, in violazione all’art. 7, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in Legge 28 marzo 2019, n. 26 - in quanto per riuscire a farselo concedere, aveva omesso di dichiarare nell’attestazione ISEE tutti i veicoli a lei intestati.

La stessa aveva ottenuto l’erogazione di quasi 8 mila euro nell’arco degli anni 2020 e 2021. Grazie all’attività d’indagine della Polizia Locale domese, alla medesima è stato revocato il beneficio economico ed ora dovrà rispondere davanti alla Procura della Repubblica competente anche per questo specifico illecito.