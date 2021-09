Ruba una bici elettrica ad un Ausiliario della sosta, 50enne denunciato

Identificato e denunciato pochi minuti dopo il furto dal Corpo di Polizia Locale il cinquantenne domese che ha rubato una delle biciclette elettriche in dotazione agli Ausiliari della Sosta.

Per allontanarsi dal luogo del furto il ladro ha percorso una viabilità coperta dal sistema di videosorveglianza e, inoltre, è stato seguito a distanza da uno degli Ausiliari della Sosta che aveva riconosciuto la bicicletta come una di quelle in dotazione per lo svolgimento del pubblico servizio di controllo dei parcheggi.

La pattuglia della Polizia Locale, intervenuta immediatamente, ha rinvenuto la bicicletta custodita al piano terra di un condominio ed ha denunciato a piede libero l’autore, per furto aggravato.