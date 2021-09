Assograniti Vco ha celebrato il 20° di fondazione

Il 11 settembre, a Crevoladossola, il Consiglio direttivo, soci e collaboratori di AssogranitiVCO, insieme con le autorità e le personalità invitate ad intervenire, hanno festeggiato i primi venti anni di attività dell’associazione delle aziende lapidee del Verbano Cusio Ossola.

Nel corso dell’evento la presidente, Mariateresa Moro, ed il vice presidente, Lorenzo D’Aloisio, hanno tracciato una sintesi delle attività dell’associazione nel corso di questi due decenni, inquadrando le diverse tematiche di tutela del settore e dei materiali estratti dalle aziende lapidee del VCO. Mauro D’Aloisio ha esposto idee e iniziative dei giovani di AssogranitiVCO e tracciato, in linea con la storia dell’associazione, alcune indicazioni di programma.

Una storia di grande interesse perché, ponendo al centro linee di indirizzo quali la tutela delle aziende e dei loro materiali, l’intervento sulle questioni legislative e legali di interesse per il settore, nonché lo sviluppo di servizi per gli associati, ha posto AssogranitiVCO al centro delle interlocuzioni con Enti e Istituzioni, non solo locali, creando legami e collaborazioni con analoghe associazioni di altri distretti estrattivi.

Una presenza preziosa quella di AssogranitiVCO per il territorio, un interlocutore serio e competente per tutti i portatori di interesse del mondo del lapideo oltre che centro di studi, ricerche e tutele per il settore. Importante l’impegno sociale di AssogranitiVCO che non ha mai trascurato di sostenere iniziative importanti per la comunità e il territorio.

La presidente Mariateresa Moro, commentando questo importante traguardo, ha detto: “Celebrare un anniversario non è solo guardarsi indietro per compiacersi per ciò che si è fatto, ma soprattutto è il momento per rinnovare impegni ed entusiasmo per affrontare le nuove ed importanti sfide che il nostro settore si trova già oggi ad affrontare”.

Hanno partecipato all’evento, portando il loro saluto e la loro testimonianza di vicinanza o collaborazione con AssogranitiVCO: il sindaco di Crevoladossola, Giorgio Ferroni; il vicario del Prefetto del VCO, Giorgio Orrù; il vicario Athos Vecchi; il presidente della Provincia Arturo Lincio; l’assessore regionale Ambiente, Energia, Innovazione e Digitale, Ricerca Matteo Marnati; il consigliere regionale Alberto Preioni; la deputata Mirella Cristina; Gianluca Odetto, presidente regionale di Mestiere di Confartigianato del settore estrattivo; Luigi Rinaldi del Settore Polizia Mineraria della Regione Piemonte.

Numerosi, inoltre, i messaggi di autorità e amici dell’associazione che non hanno potuto partecipare. Presenti anche Michele Giovanardi e Amleto Impaloni, presidente e direttore di Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e Marco Cerutti, presidente di GAL Laghi e Monti del VCO. Prima dei discorsi ufficiali c’è stato un momento di riflessione e preghiera con l’intervento di don Giorgio Borroni, direttore della Caritas Diocesana di Novara.

La giornata, dopo un intervento sul valore della sostenibilità di Tiziana Scaciga e sul progetto Pietre Trovanti, ha visto la consegna di riconoscimenti ai soci fondatori, benemeriti e a personalità che si sono distinte per la collaborazione e vicinanza con l’associazione.