Agosto, record negativo in termini di pioggia caduta

Agosto 2021 è stato caratterizzato da precipitazioni molto scarse su tutta la regione ed in particolare ancora nel sud, dove il deficit medio mensile è stato superiore all’80%. Complessivamente sull'intero bacino del Po chiuso alla confluenza col Ticino sono caduti in media circa 37 mm di pioggia, risultando così il terzo agosto più secco degli ultimi 70 anni.

Pur non essendo stato un agosto caratterizzato da frequenti o persistenti espansioni dell’anticiclone africano fino alle nostre latitudini, le perturbazioni umide provenienti dall’Atlantico hanno seguito percorsi a latitudini più alte del Piemonte e quindi le giornate piovose sono state poche e scarse. Unica eccezione la parte centrale del mese dove l’aria calda africana si è spinta fin sul nord Italia, causando temperature ben sopra la norma oltre che a precipitazioni significative praticamente assenti. In generale quindi un mese con temperature sostanzialmente nella norma rispetto al clima 1990-2020 e precipitazioni quasi del tutto assenti se non sporadici episodi di instabilità convettiva ad inizio mese.

Il transito molto a nord a dei sistemi perturbati umidi atlantici ha quindi determinato un agosto 2021 da record negativo in termini di pioggia caduta: il terzo più secco degli ultimi 65 anni, dopo quelli del 1961 e 1962 e in linea con quelli del 1991 e del 2011.

La distribuzione spaziale della pioggia in regione è stata uniforma e molto scarsa ovunque anche se ancora una volta i bacini meridionali hanno registrato i deficit mediamente peggiori (attorno all’80% un meno) contro un deficit medio del 50-60% nei bacini centro settentrionali.

Se si considerano gli anni più recenti, il 2011, il 2003 e il 2016 hanno fatto registrare un mese di agosto così scarso di precipitazioni a livello regionale, mentre per quanto riguarda il sud del Piemonte anche l’agosto 2017 ha mostrato segnali paragonabili a quelli visti quest’anno.

Per quanto riguarda le temperature medie, il mese di agosto ha fatto registrare una anomalia lievemente inferiore alla norma 1991-2020, molto simile a quello del 2008 e quasi 1°C più fresco rispetto a quello dello scorso anno.

L’anomalia media mensile mostra, tuttavia, un comportamento non omogeneo: infatti se la prima e la seconda decade del mese hanno fatto registrare temperature medie di circa 0.7°C al di sotto della norma climatica, la seconda decade nella parte centrale del mese ha prodotto una anomalia positiva di circa 2°C, in corrispondenza con la forte espansione dell’anticiclone africano verso nord.