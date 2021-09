All'alba blitz dei carabinieri: smantellata un'organizzazione che razziava tir e aziende

È scattata all’alba, con l'impiego di circa cento carabinieri del Comando Provinciale di Torino, l'operazione che punta a smantellare un gruppo di criminalità organizzata che, su tutto il territorio piemontese, è accusato di reati come furto aggravato, rapina, ricettazione ed indebito utilizzo di carte di credito.



Sono in tutto quindici le persone coinvolte: quattro in carcere, sei ai domiciliari, quattro all’obbligo di dimora nel Comune di residenza ed uno all’obbligo di dimora nel quartiere di residenza. Si tratta di persone di origine rom che setacciavano le aree industriali e commerciali delle province di Torino e Cuneo, con l'obiettivo di depredare merce dai magazzini delle aziende, ma anche il carico dagli autoarticolati parcheggiati nelle loro adiacenze.



Durante l’attività d’indagine è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari merce rubata per un valore complessivo pari a un milione e 200mila euro.