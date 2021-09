Coraggio Domodossola, lista civica in campo a sostegno di Gandolfi

‘’Nessun obiettivo in quanto a preferenze. Non ci poniamo un traguardo. Siamo una lista inedita che punta solo a governare la città seriamente’’. E’ questo il messaggio che arriva da Coraggio Domodossola’’, la lista civica che appoggerà la candidata sindaco Maria Elena Gandolfi. Lista che per la quasi totalità dei candidati è ‘nuova’ alla politica e all’amministrazione. Fa eccezione Carlo Valentini, ex Lega, ex presidente del consiglio, il solo con un po’ di esperienza. Lista che tra l'altro vanta la presenza di 9 donne su 16 candidati.

‘’Una lista civica, che nasce però nel campo del centrodestra’’ dicono i candidati alla presenza proprio di Maria Elena Gandolfi, che sarà sfiderà il sindaco uscente assieme ad altri tre candidati. ‘’Punteremo su turismo e sulla cultura, creando un marchio per la nostra città – dice Galdolfi - . Ma guarderemo anche alla Svizzera. La città può diventare il buen retiro per gli svizzeri o per persone di altre nazioni’’. Per lei Domodossola ‘’ deve tornare ad essere il capoluogo dell’Ossola, togliendosi dall’isolamento’’.

Del gruppo fanno parte Chiara Anchisi, Natalia Bocchese, Luca Colini, Samanta Ferraris, Mariana Eliza Florea, Monica Fornari, Candido Giorgis, Antonio Luigi Paravati, Ornella Possetti, Tindaro Rao, Roberto Rizzardi, Diana Scalingi, Simonetta Siega, Cinzia Stanglino, Gabriele Valent, Carlo Valentini.

Valentini, dicevamo, è il solo con un trascorso in amministrazione e in politica. Un passato finito con le sue dimissioni dal consiglio comunale e dalla carica di presidente, e con un taglio netto, anche duro, con il suo ex partito: la Lega. Ma appoggiare un candidato sindaco leghista come Gandolfi non lo disturba. ‘’Non ci sono problemi, l’obiettivo è solo governare Domodossola seriamente’’ ripete l’ex presidente.

A giorni Coraggio Domodossola indirà una conferenza stampa per presentare il suo programma.