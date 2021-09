''Nonostante le troppe assenze abbiamo meritato la vittoria''

‘’Una buona Crevolese, nonostante le assenze’’. Così Edoardo Biggio, presidente della Crevolese, giudica la vittoria (2-1) della squadra ossolana in quel di Novara, contro la Sanmartinese.

La formazione di Chiaravallotti è stata la sola ossolana di Prima ad aver portato a casa i tre punti nella prima giornata. Successo firmato da una doppietta di Vadalà.

‘’Mancavano otto giocatori – spiega Biggio – ma nonostante questo siamo riusciti a vincere giocando una buona partita che è stata tenuta in mano per tutti i 90 minuti. Il risultato non è mai stato in discussione’’. Il 2 a 1 contro la Sanmartinese ha visto i gialloblu iniziare nel migliore dei modi il campionato di Prima Categoria. L’e assenza hanno indotto l’allenatore Chiaravallotti a far giocare diversi giovani, tra cui un 2005.

La classifica: Crevolese, Feriolo, Comignago, Trecate, Cannobiese, Carpignano 3; Fomarco, Momo, Oleggio Castello, Pro Ghemme 1; Agrano, Virtus Villa, Ornavassese, Borgolavezzaro, Varzese, Sanmartinese.

Intanto giovedì sera la Crevolese è tornata in campo al 'Curotti' per la Coppa. Ha vinto 2 a 1 contro la Virtus Villa.