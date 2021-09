Finero ha festeggiato la Madonna Nera

Ha riscosso anche quest'anno una larga partecipazione la Festa della Madonna Nera di Finero. Un evento, questo, che per la Comunità Finerese, è da sempre molto sentito e richiama la presenza di moltissimi fedeli. I festeggiamenti sono iniziati lunedì 30 agosto, nell'accogliente Chiesa del Sasso, con la Novena preparatoria.



Alle 20.30 la Santa Messa, anticipata dalla recita del Rosario e che è terminata con l'accensione del tradizionale falò, a cui hanno lavorato una quindicina di volontari. Il giorno seguente, l'8 settembre, coincidente proprio con il giorno della ricorrenza della Natività della Beata Vergine Maria, all'esterno della Chiesetta ha avuto luogo la celebrazione della funzione, seguita da un lungo e distanziato corteo, accompagnando la Madonna Lauretana in Chiesa Parrocchiale: con la benedizione finale il parroco ha dato l'appuntamento per le sere successive con la S. Messa sempre alle 20.30. Domenica 12 settembre giorno conclusivo dei festeggiamenti, alle 12 presso l' asilo è stata organizzata un'apprezzata grigliata d'asporto preparata dal Gruppo Giovani di Finero.



"Alle 14 - spiegano gli organizzatori - le nostre melodiche campane, echeggiando una festosa melodia, hanno annunciato l'inizio della solenne cerimonia, terminata con la processione che percorre la via principale e del centro storico. Era presente anche la banda musicale di Malesco, che rispettando le regole anti covid, non ha potuto purtroppo seguire il corteo, esibendosi però in Piazza della Chiesa con gli strumenti dei validissimi musicisti che hanno profuso suggestive note. Infine alle 20.15 la Fiaccolata che riporta la Madonna Nera nella sua antica dimora è giunta al termine con la benedizione finale all'esterno della Chiesetta e le fiaccole accese dai fedeli con il canto della Madonna Nera, hanno reso ancora più emozionante e toccante il momento". Infine i ringraziamenti: "La buona riuscita della festa si deve grazie alla collaborazione fattiva di tutti. I nostri ringraziamenti vanno in particolare - evidenziano gli organizzatori - al parroco Don Stefano, alla signora Lucia Pironi, alla corale Parrocchiale, al Gruppo Giovani, Ad Angela del Mini Bar, a Marino Berini, alla Bottega del Campanile, all'Amministrazione Comunale, alla squadra AIB Vigezzo per l'indispensabile e puntuale presenza, agli affezionati villeggianti e sicuramente a tutti i benefattori, collaboratori e partecipanti".