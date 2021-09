Superbonus 110%, i commercianti piemontesi chiedono proroga di 2 anni

Una proroga che arrivi fino alla fine del 2025, "guadagnando" altri due anni, ma al tempo stesso correttivi che vadano a contrastare lungaggini burocratiche, ovvero quegli ostacoli che potrebbero demotivare la gente e depotenziare uno strumento dalle grandi potenzialità come il Superbonus 110%.

Il rischio di depotenziare il bonus

L'appello di Confcommercio Piemonte arriva forte e chiaro, in un periodo in cui la discussione sugli incentivi per l'edilizia è decisamente di attualità. "Si sta correndo il rischio di vanificare pesantemente il notevole interesse che cittadini ed imprese hanno finora manifestato a favore della misura, per poi optare su altre soluzioni, a partire dal bonus facciate, meno appetibili dal lato dell’agevolazione, ma più accessibili sotto il profilo delle procedure, nonostante siano meno performanti sul versante della riqualificazione del patrimonio edilizio e dell’efficienza energetica".

Si cerca la via più facile

A risultare penalizzati in modo particolare, secondo Confcommercio, "sono stati gli interventi più complessi, a partire dai grandi condomini, per i quali finora l’accesso al Superbonus di fatto è stato impedito". Ecco perché si chiede di prorogare il superbonus fino al 31 dicembre 2025. "L’ipotesi allo studio in questi giorni di prorogare la misura al 2023 non è infatti idonea a superare le criticità che hanno determinato questa situazione di stallo".

"L’esperienza - concludono da Confcommercio - finora registrata attesta che l’incertezza circa la durata dei benefici, insieme alla complessità estrema dell’iter burocratico hanno costituito il freno maggiore per la fruizione della misura".