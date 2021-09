Cst, il 28 settembre primo incontro online per il progetto 'Disabilità in Rete'

La Consulta per le persone in difficoltà lancia il primo di tre appuntamenti online rivolto a tutte le associazioni disseminate sul territorio regionale che si occupino di disabilità e non autosufficienza.

L’iniziativa promossa da CPD e sostenuta dalla Regione Piemonte e dai Centri Servizi del Volontariato di Novara e del VCO con il progetto Disabilità in Rete si pone il traguardo fondamentale di creare un’occasione, mai realizzata prima, in cui tutti i soggetti impegnati nei diversi ambiti provinciali su questi temi così essenziali possano incontrarsi all’interno di una comune piattaforma di confronto e di coordinamento, conoscendosi direttamente.

Il tutto è funzionale al fine di inserire in un sistema unificato il proprio know how, le proprie rivendicazioni e le necessità primarie per poi trasmetterle nel modo più efficace possibile al mondo delle istituzioni e alle altre componenti sociali.

Mettersi in rete rappresenta quindi uno strumento ineludibile, non solo per valorizzare il patrimonio associativo regionale, ma soprattutto per raggiungere al meglio gli obbiettivi costitutivi di queste associazioni come le politiche e i servizi più appropriati per le persone e le famiglie, dedicando il massimo dell’impegno ai temi cruciali come casa, lavoro, scuola, mobilità, dopo di noi, caregiver familiari e salute.

Il primo degli appuntamenti in programma si terrà il 28 settembre dalle ore 14,30 alle ore 18,30 per le realtà operanti nel bacino di Novara e provincia mentre per quelle operanti nel bacino del VCO e provincia si terrà il 30 settembre dalle ore 14,30 alle ore 18,30. A seguire si svolgeranno altri due appuntamenti: il 26 ottobre e il 23 novembre per Novara e provincia, il 28 ottobre e il 25 novembre per la provincia del VCO, tutti con orario 14,30 – 18,30.

Gli incontri, il cui calendario è consultabile sul sito www.disabilitainrete.info, saranno condotti da due esperti del settore come Carlo Giacobini, giornalista e profondo conoscitore delle normative legate alla disabilità e Daniela Bucci, sociologa e specializzata sul versante dei diritti.

Cosa devono fare le associazioni interessate per partecipare?

Principalmente è necessario compiere due azioni, in primo luogo compilare il questionario per inserire l’associazione sul sito www.disabilitainrete.info facendo click sul link: https://disabilitainrete.info/organizzazioni-questionario .

In seguito non si deve dimenticare di iscrivere l’associazione stessa ai tre appuntamenti previsti tra settembre e novembre 2021 cliccando sul link: https://disabilitainrete.info/agenda-iscrizione/ dopo aver scelto la provincia di appartenenza e le date degli appuntamenti cui iscriversi.





Per informazioni:

www.disabilitainrete.info