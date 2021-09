Bando Gal Vco per investimenti imprese turistiche e sviluppo servizi innovativi

Il Gal Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola organizza un evento online rivolto ai potenziali beneficiari della seconda edizione del Bando dedicato agli investimenti delle imprese turistiche e allo sviluppo di servizi innovativi (Bando Op. 6.4.2 “Sostegno agli investimenti per la creazione e per lo sviluppo di attività extra-agricole da parte di piccole e microimprese”).



Il sostegno offerto dal Bando consiste in un contributo a fondo perduto pari al 60% della spesa sostenuta per investimenti volti allo sviluppo di soluzioni ricettive innovative e di servizi aggiuntivi al turista, al potenziamento della fruizione outdoor del VCO, all'adeguamento delle strutture ai nuovi scenari imposti dall'emergenza COVID.



L'evento si terrà online mercoledì 29 settembre 2021 alle ore 16:00.

È possibile iscriversi compilando l'apposito modulo all'indirizzo: https://www.gallaghiemonti.it/presentazione-642-29_09_21/



Per maggiori informazioni scrivere a: segreteria@gallaghiemonti.it

Il testo del Bando e i relativi allegati sono pubblicati sul sito del Gal: www.gallaghiemonti.it