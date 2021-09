Disagi per la chiusura della strada di valle Antrona

Disagi per la viabilità sulla strada di Valle Antrona. La chiusura, per buona parte della giornata, per consentire che vengano asfaltati 500 metri di strada all'imbocco della valle, sta creando in questi giorni disagi alla circolazione.

L'arteria è praticamente chiusa di giorno, da lunedì scorso, e rimarrà chiusa anche domani in attesa che i lavori vengano ultimati.

Ma nelle ore serali di transito c'è un notevole ingorgo nel tratto tra piazza IV Novembre e la curva della Pioda, come testimonia la foto di una nostra lettrice.