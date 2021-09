Vco Trasporti gestirà gli scuolabus a Villadossola

‘’Cambio in corsa’’ per il trasporto scolastico a Villadossola. Il servizio ora farà capo a Vco Trasporti.

La società di San Damiano d'Asti che si era aggiudicata il trasporto per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 2021/2022 ha comunicato ad inizio anno scolastico di non disporre più di autisti e pertanto di non essere in grado di garantire il servizio di trasporto, già a partire da lunedì 13 settembre.

La ditta chiedeva però la sospensione temporanea del servizio ‘’per cause di forza maggiore’’.

Secondo l’amministrazione comunale villadossolese ‘’non c’erano cause di forza maggiore tali da giustificare la sospensione del contratto’’ semmai c’era ‘’la preoccupante segnalazione di non possibilità di adempiere al medesimo, nell’imminenza di avvio dell’anno scolastico’’.

Il contratto è stato così rescisso e il servizio affidato a Vco Trasporti che era la seconda ditta nella graduatoria dell'appalto.